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5 грудня • оновлено в 21:07
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Дебютний шедевр: ексфутболіст "Динамо" забив фантастичний гол у Туреччині

Дебютний шедевр: ексфутболіст "Динамо" забив фантастичний гол у Туреччині
Поєдинок завершився з рахунком 3:2
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Український футболіст "Різеспор" Микола Морозюк забив свій перший гол за турецький клуб.

Колишній гравець "Динамо" відзначився фантастичним ударом в матчі 1/16 фіналу Кубка країни проти "Самсунспора"

На 18-й хвилині 31-річний захисник блискуче реалізував штрафний, розкішно закрутивши м'яч у шістку воріт. Зустріч закінчилася з рахунком 3:2 на користь "Різеспору". OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Матч в Туреччині завершився скандалом через відеоповтор

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні голами в Туреччині відзначилися українські нападники Євген Селезньов і Артем Кравець.

Ексфорвард "Дніпра" і "Шахтаря", який зараз виступає за клуб першої ліги "Бурсаспор", відзначився забитим м'ячем у ворота "Ерзурум".

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Автор
Максим Богданов
Особа
Микола Морозюк
Місце
Туреччина
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