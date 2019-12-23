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23 грудня • оновлено в 16:08
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"Мій Google": Шевченко зізнався, хто допомагає йому тренувати збірну України

1.8т
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Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко в інтерв'ю відомій телеведучій Каті Осадчій розповів про захоплення футболом своїх синів.

"Старший, 15-річний син Джордан – це мій позаштатний помічник, який повністю знає всю статистику, стежить за нашою командою, стежить за командами, які грають проти нас, і їх гравцями. Він – як мій Google: якщо мені потрібно щось запитати, мій син завжди дасть точну відповідь!", – сказав Шевченко в програмі "Світське життя".

Андрій Шевченко з синами

Андрій Шевченко з синами

Instagram Андрія Шевченка

Також Шевченко зізнався, що його другий син Крістіан грає в академії "Челсі" U-13.

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"Чи буде він професійним футболістом? Ніхто не знає, все – в його руках! Він дуже професійно ставиться до цього, і я радий, дуже це підтримую!" – додав наставник збірної України.

Загалом у Андрія Шевченка і його дружини Крістен Пазік четверо синів – Джордан, Крістіан, Олександр і Райдер-Габріель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шевченко оцінив шанси "синьо-жовтих" у фінальній частині Євро-2020.

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Автор
Денис Карпов
Особи
Андрій Шевченко Катя Осадча
Тег
Збірна України з футболу
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