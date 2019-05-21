"Мій друг": капітан "Шахтаря" зробив заяву про дербі з "Динамо"

Капітан донецького "Шахтаря" Тайсон не чекає на легку прогулянку в поєдинку 30-го туру Прем'єр-ліги проти "Динамо".

За словами лідера "гірників", матчі з киянами завжди принципові, незважаючи на те, що майбутня гра позбавлена турнірної інтриги. Водночас бразильський футболіст захопився своїм колегою з "Динамо" Віктором Циганковим.

Віктор Циганков і Тайсон

"Після перемоги над "Зорею", як гора з плечей звалилася, тому дали вихід емоціям в роздягальні. Ми багато працювали для цієї перемоги. Чемпіонський коридор? У класіко емоції іноді беруть гору над здоровим глуздом. Ми дивимося тільки на себе, ми багато зробили для цього свята і хочемо насолодитися моментом. Поважаємо "Динамо", але хочемо виграти. Чекаю на зустріч зі своїм другом Циганковим. Він талановитий, у нього велике майбутнє. Буде цікаве протистояння", – цитує Тайсона FootBoom.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" достроково став чемпіоном України про обійшов "Динамо" за кількістю титулів за час незалежності країни.

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