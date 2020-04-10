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10 квітня • оновлено в 18:20
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Михайло Мудрик показав неймовірну техніку прийому м'яча

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Український півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик вразив підписників відомої футбольної Instagram-спільноти "433" своєю неймовірною технікою.

На своїй сторінці в соціальній мережі футболіст опублікував ролик, на якому він продемонстрував неймовірний прийом м'яча, а потім віддав точну довгу передачу, красиво закрутивши м'яч. Пізніше це відео з'явилося на офіційному акаунті "433", де набрало вже 1,7 мільйонів переглядів.

Михайло Мудрик

Михайло Мудрик

УНІАН

You did WHAT ⁉️😳 @ mmudryk10

Публікація від 433 (@ 433)

У коментарях Мудрика порівнюють з бразильським футболістом "ПСЖ" Неймаром і називають цей ролик найкращим відео дня.

"Неймар, це ти?", "Неймар би тобою пишався", "Який прийом! Він приклеїв м'яч до ноги", "Відео дня", "У мене немає слів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст угорського "Ференцвароша" і збірної України Ігор Харатін показав трюк, який був також опублікований в Instagram-акаунті "433".

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Україна
Тег
ФК Шахтар
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Комментарии на сайте не модерированы
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Это трюки. Так мяч приклеивают и во второй лиге. Пусть себя в игре покажет
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