Михайличенку запропонували нову посаду в "Динамо", – журналіст

Максим Іншаков Футбол 09:48, 25.07.2020 Оновлено: 10:03, 25.07.2020

Колишній головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко може повернутися на посаду спортивного директора клубу, повідомив журналіст телеканалу "Футбол" Ігор Бурбас.

За його інформацією, Луческу хоче побачити в справі всіх футболістів і поки не буде займатися пошуком новачків.

"Михайличенку запропонували повернутися на посаду спортдиректора "Динамо". Його наступник на тренерській лаві Луческу до моменту знайомства з командою не висуватиме умов щодо значного посилення і збирається побачити в дії всіх наявних на контракті гравців", – написав Бурбас у Twitter.

Журналіст розкрив інсайдерську інформацію
Twitter Ігоря Бурбаса

Нагадаємо, що до того, як Михайличенко в 2019-му очолив "Динамо", він у столичній команді з 2013 року працював спортивним директором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Також стало відомо, що Мірчі допомагатиме екстренер "Шахтаря" – молдавський фахівець Олександр Спiрiдон.

Одразу після презентації Луческу прокоментував своє призначення на пост тренера "Динамо".

Пізніше ЗМІ повідомили, скільки румун отримуватиме в київській команді.

Після підписання Луческу Олег Блохін заявив, що він у шоці і йому плюнули в душу.

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