Михайличенко зізнався, що сказав Суркіс в роздягальні після поразки "Шахтарю"

Максим Богданов Футбол 11:59, 5.07.2020

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко розповів про слова президента київського клубу Ігоря Суркіса після матчу з "Шахтарем".

За словами наставника, Ігор Михайлович підтримав команду.

"Він зазначив, в принципі, те ж саме, що і я вам сказав: що треба рухатися далі, тому що все залежить тільки від нашої гри і від того, як ми будемо виступати в подальшому. Залишилося три гри в чемпіонаті, які потрібно обов'язково вигравати, і, звичайно ж, фінал Кубка, тут взагалі немає ніяких розмов – потрібна лише перемога", – заявив Михайличенко в ефірі клубного Youtube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра "Динамо" – "Шахтар" завершилася з рахунком 2:3.

Столична команда повторила клубний антирекорд за кількістю програних зустрічей в сезоні національної першості.

Під час матчу невідомі за допомогою дрона скинули на поле плюшевих сов.

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