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24 лютого • оновлено в 11:36
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Михайличенко жорстко пройшовся по системі VAR в Україні

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Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко висловив свою думку про систему VAR (відеоасистента рефері), що вводиться в українській Прем'єр-лізі.

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

ФК "Динамо"

"В цілому, я, звичайно, за VAR. Але я не розумію іншого. Як тренер однієї з команд, вважаю, що у змаганнях всі повинні брати участь на рівних умовах. Абсолютно всі. Якщо, на сьогоднішній день, ви не можете забезпечити цю систему всім, тоді краще взагалі це не вводити. Щоб, повторюся, всі були в рівних умовах. Обов'язково", – зазначив Михайличенко в ефірі програми "Профутбол" на каналі "2+2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, історична подія сталася під час матчу "Шахтар" – "Десна" (1:0) в Харкові: вперше в національній першості була застосована система відеодопомоги рефері VAR.

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Олексій Михайличенко
Місце
Україна
Тег
ФК Динамо Київ
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