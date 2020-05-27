Михайличенко висловився про матч із "Шахтарем" і рестарт УПЛ

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко, коментуючи перемогу над "Олімпіком" (2:0), заявив, що йому важко оцінити рівень готовності команди до відновлення УПЛ.

"Його оцінити можна буде тільки після першого офіційного матчу. Оцінювати поки що немає ніякого сенсу, та й годі – адже сьогодні був незвичайний спаринг в форматі два тайми по тридцять хвилин. Спаринги дуже важливі, тренування – тренуваннями, а ігор зараз, звичайно ж, не вистачає. Ми знаємо, що таке ігровий ритм, ігрова практика, тому початок, думаю, буде дуже складним для всіх команд. Переходити від тренувань до офіційних ігор завжди важко, навіть у звичайній передсезонній підготовці, а в даній ситуації тим більше", – цитує слова Михайличенка офіційний сайт киян.

Олексій Михайличенко Динамо Київ від Шурика

Він також зазначив, що пізно отримана інформація про дати відновлення сезону внесла корективи в підготовку команди до гри з "Шахтарем", яка має відбутися в неділю, 31 травня.

"Що ж, така реальність – відновлюємо сезон грою проти "Шахтаря". Готуємося до неї. Побачимо все в неділю. Сьогодні у нас мала була бути нормальна, повноцінна гра. Але ми тільки вчора ввечері дізналися розклад, інші нюанси. Напевно, це має робитися зовсім по-іншому. Ми вже не могли нічого міняти в наших планах, а змінили тільки формат сьогоднішньої гри", – додав наставник столичного клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" впевнено розібралося з донецьким "Олімпіком", забивши два голи за дві хвилини.

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