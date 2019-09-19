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19 вересня • оновлено в 23:17
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Михайличенко розридався під час матчу Ліги Європи з "Мальме"

3.5т Читати матеріал російською

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко не зміг стримати своїх емоцій у кінцівці поєдинку зі шведським "Мальме".

На 84-й хвилині Віталій Буяльський забив єдиний гол, який змусив розридатися наставника "біло-синіх". Дуже емоційний момент потрапив у прямий ефір.

Михайличенко розридався під час матчу Ліги Європи з "Мальме"

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

кадр із відео

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

кадр із відео

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

кадр із відео

Новини
"Динамо" - "Мальме": відео переможного гола

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 1-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" – "Мальме" пройшла за тотальної переваги киян, але завершилася з мінімальним рахунком - 1:0.

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Теми
Ліга Європи Динамо – Мальме
Особа
Олексій Михайличенко
Теги
ФК Мальме ФК Динамо Київ
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Bar Vital
Bar Vital
ЭХ АЛЁША АЛЁША
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Dell Alex
Dell Alex
В переводе: "Су-у-у-ка! Они, оказывается, умеют бить по мя-я-я-ячу!" )))
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