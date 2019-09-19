Михайличенко розридався під час матчу Ліги Європи з "Мальме"

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко не зміг стримати своїх емоцій у кінцівці поєдинку зі шведським "Мальме".
На 84-й хвилині Віталій Буяльський забив єдиний гол, який змусив розридатися наставника "біло-синіх". Дуже емоційний момент потрапив у прямий ефір.
Олексій Михайличенко
кадр із відео
Олексій Михайличенко
кадр із відео
Олексій Михайличенко
кадр із відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 1-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" – "Мальме" пройшла за тотальної переваги киян, але завершилася з мінімальним рахунком - 1:0.
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