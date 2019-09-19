Михайличенко розридався під час матчу Ліги Європи з "Мальме"

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко не зміг стримати своїх емоцій у кінцівці поєдинку зі шведським "Мальме".

На 84-й хвилині Віталій Буяльський забив єдиний гол, який змусив розридатися наставника "біло-синіх". Дуже емоційний момент потрапив у прямий ефір.

Олексій Михайличенко кадр із відео

Олексій Михайличенко кадр із відео

Олексій Михайличенко кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 1-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" – "Мальме" пройшла за тотальної переваги киян, але завершилася з мінімальним рахунком - 1:0.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!