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12 травня • оновлено в 21:42
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Михайличенко розкрив плани "Динамо"

1.4т
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Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко розкрив плани команди після відновлення тренувань.

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

ФК Динамо

"У нас є чіткий план подальшої роботи. Уже на цьому тижні ми готові провести дворазові тренування, але все буде залежати від стану футболістів. В залежності від того, як вони готові, ми будемо вносити корективи в програму роботи. У наших планах також двосторонні матчі , контрольні поєдинки з іншими командами. Але тут поки йдуть переговори, необхідно врахувати ряд нюансів, в даному напрямку на сьогоднішній день конкретики немає", – цитує Михайличенка пресслужба "біло-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" вирішило незвичайним чином звернути увагу на проблему підпалів сухої трави, розмістивши колажі з нібито випаленими газонами трьох найвідоміших стадіонів України.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олексій Михайличенко
Тег
ФК Динамо Київ
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