Михайличенко прокоментував поразку від "Шахтаря"

Максим Богданов Футбол 20:03, 31.05.2020 Оновлено: 20:04, 31.05.2020

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував поразку своєї команди в 24-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Олексій Михайличенко
Футбол24

"Динамо" добре виглядало в першому таймі. Чому після перерви сталася така зміна? "Шахтарю" не можна було давати свободу, контролювати м'яч. Але ігровий тонус, якого немає, не дозволив нам зберегти структуру гри."Шахтар" краще використовував помилки. Всіх можна привітати з поверненням футболу. Але це результат який, на мою думку, ми не заслужили. Але це футбол, хто краще використовує моменти, той виграє", – цитує Михайличенка tribuna.com з посиланням на каналу "Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" в Києві обіграв "Динамо". Перенесений поєдинок відбувся на НСК "Олімпійський" і завершився з рахунком 3:1.

Пізніше було опубліковано відео голів.

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