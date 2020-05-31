Михайличенко прокоментував поразку від "Шахтаря"

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував поразку своєї команди в 24-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Олексій Михайличенко Футбол24

"Динамо" добре виглядало в першому таймі. Чому після перерви сталася така зміна? "Шахтарю" не можна було давати свободу, контролювати м'яч. Але ігровий тонус, якого немає, не дозволив нам зберегти структуру гри."Шахтар" краще використовував помилки. Всіх можна привітати з поверненням футболу. Але це результат який, на мою думку, ми не заслужили. Але це футбол, хто краще використовує моменти, той виграє", – цитує Михайличенка tribuna.com з посиланням на каналу "Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" в Києві обіграв "Динамо". Перенесений поєдинок відбувся на НСК "Олімпійський" і завершився з рахунком 3:1.

Пізніше було опубліковано відео голів.

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