Михайличенко прокоментував поразку "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко залишився незадоволений дією своїх підопічних у грі проти "Десни".

За словами наставника, перший тайм вийшов дуже поганим. Команда допустила дуже багато втрат, і дуже багато програла єдиноборств.

"Найголовніше – ми перестали грати в те, що хотіли. Було дуже багато довгих передач. Так, у нас відбулися зміни в складі. Не зміг з перших хвилин вийти Сидорчук, який пропустив близько тижня, якщо не більше. Отримав травму Миколенко, Попов. Напевно, це в якійсь мірі відіграло свою роль. Вважаю, цього не повинно було бути. Хоч би хто виходив – вони повинні виконувати те, що заплановано", – цитує Михайличенка tribuna.com.

Олексій Олександрович знав, що в другому таймі "Десна" буде захищатися великим числом гравців і розраховувати на контратаки.

"Все так і було. У "Десни" було кілька непоганих можливостей для контргри. На жаль, ми навіть зрівнявши рахунок, не змогли утримати цей результат. Для такої гри пропускати два голи після стандартів – дуже і дуже багато. Може, мені здалося, але хлопці кажуть, що була гра рукою перед призначенням кутового. але це справа суддів", – зазначив фахівець.

Тренера "Динамо" здивувала реакція арбітрів.

"По суддям нічого не хочу говорити. Просто трохи не зрозумів: проходив повз суддівської роздягальні після матчу, там радості і овацій було не менше, ніж в роздягальні "Десни". Ось для мене це питання", – сказав Михайличенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок "Десна" - "Динамо" пройшов в Чернігові і сенсаційно завершився з рахунком 3:2.