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Михайличенко прокоментував поразку "Динамо"

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
3,5 т.
Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко відреагував на поразку Динамо від Десни. Динамо від Шурика

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко залишився незадоволений дією своїх підопічних у грі проти "Десни".

За словами наставника, перший тайм вийшов дуже поганим. Команда допустила дуже багато втрат, і дуже багато програла єдиноборств.

"Найголовніше – ми перестали грати в те, що хотіли. Було дуже багато довгих передач. Так, у нас відбулися зміни в складі. Не зміг з перших хвилин вийти Сидорчук, який пропустив близько тижня, якщо не більше. Отримав травму Миколенко, Попов. Напевно, це в якійсь мірі відіграло свою роль. Вважаю, цього не повинно було бути. Хоч би хто виходив – вони повинні виконувати те, що заплановано", – цитує Михайличенка tribuna.com.

Олексій Олександрович знав, що в другому таймі "Десна" буде захищатися великим числом гравців і розраховувати на контратаки.

"Все так і було. У "Десни" було кілька непоганих можливостей для контргри. На жаль, ми навіть зрівнявши рахунок, не змогли утримати цей результат. Для такої гри пропускати два голи після стандартів – дуже і дуже багато. Може, мені здалося, але хлопці кажуть, що була гра рукою перед призначенням кутового. але це справа суддів", – зазначив фахівець.

Тренера "Динамо" здивувала реакція арбітрів.

"По суддям нічого не хочу говорити. Просто трохи не зрозумів: проходив повз суддівської роздягальні після матчу, там радості і овацій було не менше, ніж в роздягальні "Десни". Ось для мене це питання", – сказав Михайличенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок "Десна" - "Динамо" пройшов в Чернігові і сенсаційно завершився з рахунком 3:2.

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