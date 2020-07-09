Михайличенко прокоментував перемогу "Динамо" в Кубку України

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко залишився задоволений підсумком зустрічі з "Ворсклою" у фіналі Кубка України.

За словами наставника, матч складався непросто, але команда добилася потрібного результату.

"Це важливо для нашої команди і наших молодих футболістів. Важливо, щоб вони відчули цю атмосферу. На моїй пам'яті вже був Суперкубок з "Шахтарем", коли було ще більше пенальті. Але там більше помилялися. Це нерви і майстерність. Вважається, що це лотерея, але ми могли закінчувати гру в основний час. Кубкове напруга не дало нам цього зробити", – цитує Олексія Олександровича "Динамомания" з посиланням на телеканал "Футбол".

Михайличенко віддав належне супернику, зазначивши, що полтавчани грамотно побудували свою гру і мали передумови для гольових моментів.

"Важко давати оцінку по гарячих слідах. Важливо, що ми перемогли. Після матчу сказав хлопцям, що у нас вже є Ліга Європи. Якщо нам достатньо, давайте святкувати. Якщо нi – давайте готуватися до наступної гри. Всі сказали "ні". Важливо, що є прагнення. Тоді і буде результат. Будь-яка невдала серія переривається, і сьогодні вона перервалася", – підсумував головний тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в серії 11-метрових ударів обіграло полтавську "Ворсклу", і в 12-й раз у своїй історії завоювало Кубок України.

Столична команда зрівнялася з "Шахтарем" за кількістю виграних трофеїв в незалежній Україні – по 35 титулів