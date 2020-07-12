Михайличенко прокоментував нічию "Динамо" з "Олександрією"

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував нічию з "Олександрією".

Наставник заявив, що в контексті цієї гри не можна не згадати фінал Кубка України, який був тривалим, важким і нервовим.

"На нього було витрачено багато сил і емоцій. Тому план на сьогоднішню гру ми побудували таким чином, щоб якомога більше освіжити команду, і побудували гру двома різними таймами. Не тільки для того, щоб домогтися результату в сьогоднішньому матчі, якого ми, звичайно ж , зобов'язані були домагатися, але і в перспективі ще однієї важливої гри з "Зорею", – цитує Михайличенка пресслужба "Динамо".

Олексій Олександрович згоден, що без помилок не обійшлося, і перший тайм вдався не зовсім так, як його планували.

"Другий тайм все поставив на свої місця, але, на жаль, на останніх хвилинах ми пропустили другий пенальті. Якщо було б треба - був би і третій... Це все, що я можу сказати. Помилки відбулися не просто так: бувають тактичні помилки і прорахунки, а буває просто брак уваги і концентрації – елементарні помилки, які не дозволили нам добитися того результату, який ми, вважаю, по цій грі повинні були заслужити", – підсумував наставник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 30-го туру УПЛ "Олександрія" - "Динамо" завершився з з рахунком 2:2. Кияни пропустили з пенальті на 88-й хвилині.