"Шкода, що не зуміли": Михайличенко прокоментував перемогу "Динамо" над "Шахтарем"

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко залишився задоволений результатом кубкової гри проти "Шахтаря", але вважає, що в деяких моментах його футболісти могли зіграти краще.

"Звичайно ж, я задоволений тим, що ми продовжуємо боротьбу за Кубок України і переграли суперника, показавши при цьому, на мій погляд, хороший, пристойний футбол. Шкода, що, маючи на стадії атак відмінні передумови для хороших швидких комбінацій, ми не зуміли в цих ситуаціях довести справу до голів. Але в обороні вся команда зіграла надійно, зібрано", - цитує Олексія Олександровича "Динамо "від Шурика".

На думку наставника кращі клуби України не варто розводити в Кубку.

"Мені дуже подобається ставлення до національного Кубку у Англії, Німеччині, де команди будь-якої ліги мають шанси пройти як завгодно далеко по сітці турніру. Всі повинні бути в рівних умовах. Тому вважаю, що розводити "Динамо" і "Шахтар" не варто. Так, сьогодні був не фінал, але це був справжній кубковий матч, який, впевнений, сподобався всім уболівальникам. Кубок повинен бути Кубком", - підсумував тренер.

Новини У сенсаційних матчах Кубка України стали відомі всі чвертьфіналісти

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна зустріч 1/8 фіналу Кубка України відбулася в Києві, де "Динамо" в додатковий час обіграло "Шахтар" (2:1). Вирішальний гол на 108-й хвилині забив Денис Попов.

Відзначимо, що цій грі всі три голи виявилися справжніми шедеврами. На суперудар Сидорчука в першому таймі, який запустив "радіокерований" м'яч, "гірники" відповіли розкішним "пострілом" Степаненка, який дозволив "Шахтарю" перевести матч в овертайм.

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