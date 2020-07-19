Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко дав експрес-коментар після матчу 32-го туру УПЛ проти "Колоса", пояснивши результат (0:2).

За словами наставника, йому хочеться найшвидше забути цю гру.

"Є кілька причин. Основна – не вистачило сил. Банально не вистачило сил, і звичайно ж у нас вилетіла велика група гравців. Попов не зміг дограти, але це не знімає з нас відповідальності. Напевно занадто обережно грали в першому таймі. Все одно результат нас влаштовував – це було в підсвідомості", – заявив Олексій Олександрович в ефірі телеканалу "Футбол".

На думку тренера, цей сезон дав багато матерiалу для роздумів.

"Є багато статистів в команді, з якими треба наводити порядок. Обойма повинна становити 18-20 чоловік і кожен, хто виходить, повинен підсилювати гру. Будемо думати. Основні завдання вирішили – Кубок виграли, за ЛЧ будемо боротися, але осад після цієї гри залишився. Програвати нi в якому разі не можна було. Я не принижую заслуги "Колоса", але так грати не можна було", – зазначив наставник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в заключному, 32-му турі чемпіонаті з рахунком 0:2 сенсаційно програло "Колоса" з села Ковалівка, Васильківського району Київської області.

Незважаючи на цей результат, столична команда змогла посісти підсумкове друге місце в чемпіонаті України з футболу в Прем'єр-лізі і кваліфікуватися до відбірного турніру Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Основний конкурент в битві за "срібло" луганська "Зоря" не змогла обіграти чернігівську "Десну" (1:1).