Михайличенко пояснив поразку "Шахтарю"

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко вважає, що причини поразки "Шахтарю" криються в расконцентрованостi в обороні у другому таймі.

Наставник визнав, що його футболісти не налаштовувалися набирати одне очко, а збиралися грати на перемогу.

"Ми знаємо цінність кожного очка в цьому матчі. Напевно, в першому таймі були трошки закріпачені, результат все-таки переважав над нами. Треба визнати, що ми повністю програли перший тайм, і деякі помилки призвели до першого пропущеного м'яча. У другому таймі хлопці заграли так, як вони можуть, як вони повинні грати. На жаль, не вистачило тiєї уваги, перш за все, в обороні", – заявив Михайличенко в ефірі клубного Youtube-каналу.

На думку Олексія Олександровича бажання здобути перемогу було прерогативою, тому пропустили ще один м'яч.

"Так, ми дуже ускладнили собі ситуацію в боротьбі за друге місце, але все як і раніше залежить тільки від нас. На даний момент ми повністю переключилися на Кубок. Така ситуація, що потрібно швидко забувати і перемоги, і поразки, тому що часу на якісь емоції і якісь розлади просто немає", – зазначив Михайличенко.

"Все-таки, то що ми хотіли перемогти і все для цього робили, це так. Те, що ми змогли зробити на даний момент, такий і результат", – додав головний тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, центральна зустріч 29-го туру "Динамо" - "Шахтар" завершилася з рахунком 2:3.

Один з голів забив Євген Коноплянка, відзначившись у воротах "біло-синіх" вперше за 10 років.