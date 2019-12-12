"Це проблема": Михайличенко назвав винних у вильоті "Динамо" з Ліги Європи

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко упевнений, що у негативному результаті для столичної команди винні усі.

"У тому, що сталося, винні всі. І, звичайно, в першу чергу, - я. Не виконано завдання, а саме я відповідаю за результат. Що ж стосується самого сьогоднішнього матчу, який, на жаль, підвів підсумок нашого виступу в єврокубках поточного сезону, то, як і в ряді інших поєдинків, ми допустили багато помилок. У нас були в цій Лізі Європи гарні ігри, але нашi помилки і їх кількість занадто часто не дозволяли домагатися результату. Напевно, не можна сказати, що сьогодні ми не награли на перемогу. Але те, що ми допускаємо помилку, пропускаємо гол і не можемо забити самі, це, звичайно, проблема. А проблеми треба вирішувати на тренуваннях, в роботі", - цитує тренера "Динамо "від Шурика".

Олексій Олександрович зізнався, що розмови з президентом клубу ще не було.

"Справді, ситуація дуже неприємна - ми зобов'язані були виходити з цієї групи, домагатися іншого результату в багатьох матчах. Сьогодні нам не вистачило реалізації моментів і реалізації тієї переваги, яку ми мали над суперником. При цьому ми пропустили з єдиного моменту у наших воріт. Суперники не прощають нам помилок, а ми їм прощаємо дуже багато..."- підсумував наставник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" - "Лугано" завершився з рахунком 1:1. Українська команда зайняла передостаннє місце в групі і вилетіла з турніру.

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