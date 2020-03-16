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16 березня • оновлено в 10:23
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Михайличенко назвав ситуацію з УПЛ неподобством

3.3т
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Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував рішення проводити матчі української Прем'єр-ліги без глядачів через пандемію коронавіруса.

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

dynamo.kiev.ua

"Це потворно. Така атмосфера не може не впливати на психологію. Вважаю, що такий футбол нікому не потрібен, нікому не цікавий. Потрібно було робити паузу. Я не знаю, яке приймуть рішення, і чи буде час догравати. Ми почали вже другу частину сезону, її треба якось завершувати. Паузу було б логічно робити, якби ми закінчили першу частину сезону, всі були б в рівних умовах, і ми б закінчили такий собі міні-чемпіонат", – сказав Михайличенко в ефірі програми" Профутбол " .

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 23-му турі УПЛ "Динамо" в матчі без глядачів не зуміло обіграти на своєму полі "Десну" (1:1), через що опустилося на третє місце в турнірній таблиці.

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Автор
Денис Карпов
Теми
Коронавірус Прем'єр-ліга України
Особа
Олексій Михайличенко
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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