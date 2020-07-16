Михайличенко насилу прокоментував результат матчу з "Зорею"

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко оцінив поєдинок із "Зорею" в 31-му турі УПЛ, заявивши, що результат його влаштовує, але коментувати це важко.

Наставник зазначив важкий графік, коли грається 4-й матч за 12 або 13 днів.

"Місяць тільки відновлювалися, а не тренувалися. М'язова травма не тільки у Вербича та Бурди, а й у Сидорчука. Навантаження дуже великі. Через коронавiрус не так пройшла підготовка. Тепер усе переоцінять передсезонні збори. Потрібно відходити від цього матчу і готуватися до наступного", – цитує Михайличенка tribuna.com з посиланням на ефір програми "Профутбол".

Олексій Олександрович зізнався, що після матчу зайшов у роздягальню і коротко сказав, що закінчили, оскільки без матчу з "Колосом" усе це не має сенсу.

"Святкування не буде. Важлива гра, яка дає право боротися за ЛЧ. Готуємося до наступного матчу", – зізнався фахівець.

Михайличенко також зазначив багато браку в грі.

"На початку самі собі привезли гол, але добре, що не зупинилися, грали і вийшли вперед. Обидві команди мали масу можливостей забити. Погана реалізація через нервознiсть і прекрасну гру воротарів", – підсумував головний тренер "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч "Динамо" – "Зоря" на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 3:1, при тому, що кияни пропустили гол уже на 2-й хвилині.

Пізніше гру прокоментував президент "біло-синіх" Ігор Суркіс.