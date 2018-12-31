''Ми змінювалися'': Ахметов звернувся до вболівальників "Шахтаря"

Напередодні новорічних свят президент футбольного клубу "Шахтар" Донецьк Рінат Ахметов звернувся до всіх уболівальників команди і проаналізував гру гірників у році, що минає

Рінат Ахметов

"У 2018-му ми перемагали. "Шахтар" в 11-й раз завоював золоті медалі чемпіонату і в 12-й раз став володарем Кубка України. Команда знову показала свій високий клас, другий рік поспіль зробивши "золотий дубль". У 2018-му ми змінювалися. Команда потребувала зміні поколінь, в нових рішеннях, нових амбіціях. І ми запросили молодих талановитих гравців, які, я переконаний, виростуть у великих футболістів і стануть майбутнім нашого клубу", - сказав президент клубу.

Рінат Ахметов підкреслив, що команда завжди відчувала величезну підтримку вболівальників і назвав їх одним з факторів успішної гри "Шахтаря". Звертаючись до фанам гірників, президент команди зазначив.

Вболівальники "Шахтаря"

"Ви надихаєте на боротьбу і завжди націлені з нами тільки на перемогу. Ми зустрічаємо вашу любов у Харкові, Маріуполі, Києві, всюди, де б не грав" Шахтар ". Ми відчуваємо тисячі сердець наших уболівальників з Донецька, з Донбасу. Сьогодні ми на порозі 2019 року. Я вірю, він буде ще яскравіше і ще успішніше. У кожному турнірі, в кожному матчі ми хочемо лише одного – перемагати. Наші амбіції – бути першими, тримати в руках золоті медалі і трофеї, завжди залишатися гордістю наших уболівальників ", - підкреслив на завершення Рінат Ахметов

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник грецького футбольного клубу ПАОК Євген Хачеріді може перейти в "Шахтар".

"Гірники" зараз шукають центрального захисника, їх вибір зупинився на Хачеріді.