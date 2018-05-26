"Ми за Україну! На х** Росію!" Фанати розповіли, що знають про війну на Донбасі

Футбольні вболівальники, які прибули до Києва на фінал Ліги Чемпіонів, розповіли, що знають про війну на Донбасі і анексію Криму.

Опитування іноземних уболівальників провели "Новости Донбасса".

"Ми підтримуємо Україну. На х** Росію!", - заявив уболівальник "Ліверпуля".

"Ми знаємо про війну. Ми чули про Крим в новинах. Знаю, що в минулому Росія передала Крим Україні, а потім анексувала. Сказали, що хочуть назад", - розповів ще один фанат "Ліверпуля".

"Так, нам відомо про збройний конфлікт з Росією за Кримський півострів. Ми не знаємо багато про це, але знаємо, що конфлікт триває і зараз", - розповів свою версію конфлікту один з фанів.

Вболівальник з Хорватії порівняв конфлікт в Україні з війною в Югославії.

"Це російська окупація, на подобі тієї, що була у нас в Хорватії з сербами. Ваша проблема в тому, що Росія - наддержава і з нею дуже складно домовитися", - сказав він.

Фанат з Бразилії сказав, що трохи обізнаний про війну на Донбасі.

"Трохи знаю про війну в Донецьку. Про це говорять в новинах в Бразилії, звідки я приїхав", - зазначив він.

Також були і ті, хто нічого не знає про війну на Донбасі і анексію Криму.

Одна з туристок розповіла, що чула тільки про катастрофу Boeing рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" і що владі "довелося втрутитися в ситуацію".

Фанат "Реала", який приїхав з Мексики, сказав, що нічого не знає про агресію Росії.

Один з уболівальників британської команди сказав, що розділяє спорт і політику.

"Я не змішую політику і спорт. Це не дуже добре. Не знаю про конфлікт. Ми хочемо жити в мирі та любові", - зазначив він.

Нагадаємо, OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.