Ми воюємо проти Росії, – Суркіс

Максим Богданов Футбол 19:26, 18.06.2020

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс, відповідаючи на питання про сумісність політичних поглядів з Григорієм Суркісом заявив, що немає ніяких сумнівів в тому, з ким Україна веде війну на сході країни.

Після уточнюючого питання Суркіс підтвердив, що має на увазі війну з Росією.

"У мене немає ніяких спільних політичних поглядів з однієї простої причини. Я вважаю, що війну треба припинити. Однозначно. Якщо ми приберемо, можливо не саму армію Росії, а армію російських найманців, то нам буде простіше повернути наші землі", – сказав Суркіс-молодший в інтерв'ю на YouTube-каналі "ТаТоТаке".

Крім того, Суркіс заявив, що не піде в політику, тому що не хоче брехати.

"Знаєте, як кажуть: "Все політики брешуть, всі до єдиного". І, напевно, мій брат там де вигідне бреше. Так це працює скрізь", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Суркіс назвав винних в останніх невдачах команди під керівництвом Олексія Михайличенка і розповів, яке завдання він поставив перед екстренером Олександром Хацкевичем.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Богдан припаркував свою Tesla прямо поперек дороги. Фото

На мовний скандал із McDonald's РФ відреагувала фразою "далі буде – скажи паляниця?"

Порошенко переніс похорон батька через суд

На Україну чекають буремні події

"Навіть зуби покришилися": заражені коронавірусом у Вінниці розповіли про наслідки хвороби