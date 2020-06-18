Ми воюємо проти Росії, – Суркіс

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс, відповідаючи на питання про сумісність політичних поглядів з Григорієм Суркісом заявив, що немає ніяких сумнівів в тому, з ким Україна веде війну на сході країни.

Після уточнюючого питання Суркіс підтвердив, що має на увазі війну з Росією.

"У мене немає ніяких спільних політичних поглядів з однієї простої причини. Я вважаю, що війну треба припинити. Однозначно. Якщо ми приберемо, можливо не саму армію Росії, а армію російських найманців, то нам буде простіше повернути наші землі", – сказав Суркіс-молодший в інтерв'ю на YouTube-каналі "ТаТоТаке".

Крім того, Суркіс заявив, що не піде в політику, тому що не хоче брехати.

"Знаєте, як кажуть: "Все політики брешуть, всі до єдиного". І, напевно, мій брат там де вигідне бреше. Так це працює скрізь", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Суркіс назвав винних в останніх невдачах команди під керівництвом Олексія Михайличенка і розповів, яке завдання він поставив перед екстренером Олександром Хацкевичем.