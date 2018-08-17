Бюджет "Браги" в 10 разів більший: тренер "Зорі" про героїчний матч в Португалії

Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб після виходу луганчан в плей-офф Ліги Європи не приховував емоцій, що буквально переповнювали його.

"Гадав, що гра буде дуже важкою.Я вчора сказав хлопцям, що нам діватися нікуди, треба забивати" Бразі ", щоб вирівняти шанси. Це хлопці і зробили. Дуже вдячний всій команді.

Ми не здавалися до кінця, двічі програючи по рахунку. Зуміли вирівняти шанси, і другий м'яч дозволив нам пройти далі, цитує наставника "Зорі" офіційний сайт клубу.

Висловився Юрій Вернидуб і щодо свого наступного суперника за вихід в груповий турнір Ліги Європи-німецький клуб "Лейпциг". Перший матч "Зоря" проведе на виїзді 23 серпня.

"Нехай нас вважають не фаворитами, а ми будемо робити свою роботу так, як уміємо. Принаймні, точно дамо бій Лейпцигу. Бюджет Браги раз в 10 більше, ніж наш, але, тим не менш, ми граємо і доводимо, що ми теж команда! "

Нагадаємо, що напередодні київське "Динамо" пройшло "Славію" в 3-му турі кваліфікації Ліги чемпіонів.

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