МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

''Ми пішаки'': екс-футболіст збірної України не вірить у російських військових на Донбасі

5.3тЧитати матеріал російською

Колишній футболіст збірної України, донецького "Шахтаря" й одеського "Чорноморця", а нині гравець донецького "Олімпіка" Олексій Гай не вірить у присутність російських військових на Донбасі.

"Як би ми не кричали, в України залежність від Росії. Не те, що прямо не можемо без РФ, але ця країна показує свої позиції в світі. З останнього, що я читав - наглядачі ОБСЄ сказали, що російських військових там не помітили. Ми - просто пішаки, якими гарно керують. Проходять такі ігри, що нам навіть і не снилося. У жодних підручниках про таке не пишуть. Дивлячись телевізор або читаючи в інтернеті, важко розібратися в тому, що там дійсно відбувається. Побувавши в Донецьку, ви будете по-іншому сприймати ситуацію", - цитує спортсмена Трибуна.

Олексій Гай

Олексій Гай

Новини
Відмовився підтримати воїнів АТО: екс-гравець збірної України Олексій Гай дав пояснення

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій не вірить, що Росія почала війну на сході України.

Нещодавно фанати донецького "Олімпіка" жорстко відреагували на прихід у клуб Гая, вивісивши банер зі словами "Льоша - сепар".

Особа
Олексій Гай
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
54
1
Смішно
4
Цікаво
36
Сумно
20
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Уже ни для кого не секрет, что вина за развязывание ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ лежит на ПРЕСТУПНОМ МАЙДАНОВСКОМ РЕЖИМЕ. Народ УКРАИНЫ видит, что РОСТ ЦЕН И КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ, ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ГРИВНЫ, ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОЛ ПРИКОРМЛЕННЫХ ОЛИГАРХАМИ НАЦИСТОВ направлен на то, чтобы УНИЗИТЬ и ПОРАБОТИТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД и увеличить число СМЕРТЕЙ И СТРАДАНИЙ на его земле.. У кого-то другое мнение?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Броцкий, уймись, ты ж на этого тупого ватника не далее, как сегодня, уже наябедничал!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги