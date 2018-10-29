''Ми пішаки'': екс-футболіст збірної України не вірить у російських військових на Донбасі

Колишній футболіст збірної України, донецького "Шахтаря" й одеського "Чорноморця", а нині гравець донецького "Олімпіка" Олексій Гай не вірить у присутність російських військових на Донбасі.

"Як би ми не кричали, в України залежність від Росії. Не те, що прямо не можемо без РФ, але ця країна показує свої позиції в світі. З останнього, що я читав - наглядачі ОБСЄ сказали, що російських військових там не помітили. Ми - просто пішаки, якими гарно керують. Проходять такі ігри, що нам навіть і не снилося. У жодних підручниках про таке не пишуть. Дивлячись телевізор або читаючи в інтернеті, важко розібратися в тому, що там дійсно відбувається. Побувавши в Донецьку, ви будете по-іншому сприймати ситуацію", - цитує спортсмена Трибуна.

Олексій Гай

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій не вірить, що Росія почала війну на сході України.

Нещодавно фанати донецького "Олімпіка" жорстко відреагували на прихід у клуб Гая, вивісивши банер зі словами "Льоша - сепар".