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"Ми обо*ралися": капітан "Реала" прокоментував "жахливий результат"

"Ми обо*ралися": капітан "Реала" прокоментував "жахливий результат"
3.9т Читати матеріал російською

Захисник "Реала" Серхіо Рамос не зміг підібрати слів після розгромної поразки від "Атлетіко" в матчі Міжнародного кубка чемпіонів.

"Жахливе відчуття. Ми тільки почали сезон. Товариські матчі потрібні, щоб набрати форму. Ми сприйняли гру як товариську, вони – немає. Рахунок занадто великий. Ми обо*ралися. Програти можна по-всякому, але тільки не так. Після жахливого першого тайму завдання було просто забути про нього і постаратися виграти другий. Принаймнi, ми зробили це. Дуже поганий результат", – заявив Рамос в інтерв'ю Marca.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч в США "Реал" - "Атлетіко" завершилася з рахунком 3:7, притому до перерви рахунок був 5:0 на користь "Атлетіко".

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Особа
Серхіо Рамос
Місце
США
Тег
Реал Мадрид
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