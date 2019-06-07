"Ми не повинні": лідер збірної України зробив заяву про матч із Сербією

Півзахисник збірної України та бельгійського клубу "Генк" Руслан Малиновський напередодні матчу відбіркового турніру до Євро-2020 проти команди Сербії заявив, що наша збірна не повинна розраховувати на слабку гру суперника, а покладатися потрібно винятково на свою майстерність.

"У сербів хороші гравці, але у нас теж хороший підбір футболістів. Вважаю, що як команда ми стали сильнішими за останній час. Усе залежить від нас, від того, як ми зіграємо, залежить результат. Ми не повинні якось покладатися на те, що Сербія слабкіше зіграє. Потрібно думати про себе, ми повинні сильно зіграти. І якщо ми це зробимо, то для нас буде позитивний результат", — підкреслив Малиновський в ефірі телеканалу Футбол.

Руслан Малиновський

Зрозуміло, розраховує футболіст і на гарячу підтримку трибун, якою славиться Львів.

"Тут гаряче нас зустрічають уболівальники, відмінна атмосфера. Повний стадіон — божевільна підтримка. Ми граємо вдома, у Львові, в цьому місті подвійна енергія. На полі ти це відчуваєш, коли весь стадіон підтримує", — додав він.

Збірна України в п'ятницю, 7 червня, проведе третій матч відбіркового циклу до чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

У Львові на стадіоні "Арена Львів" підопічні Андрія Шевченка зіграють із одним зі своїх прямих конкурентів за путівку на континентальну першість — Сербією. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Сербія. Початок гри — о 21:45.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній нападник "Дніпра" і "Динамо" Роман Зозуля був шокований ставленням до себе з боку тренерського штабу збірної України.

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