"Ми не можемо": Гвардіола пояснив своє рішення по Зінченку

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола пояснив ротацією складу своє рішення не заявляти українця Олександра Зінченка на матч 6-го туру чемпіонату Англії проти "Уотфорда".

"У нас неймовірна команда, тому всі заслуговують на те, щоб грати, і всі повинні грати. У нас була важка зустріч всього три дні тому, це був довгий переїзд, тому деякі гравці отримали відпочинок. Звичайно, футболісти, які грали в Харкові, могли зіграти. Але менi потрiбнi всі гравці, ми не можемо не проводити ротацію і не використовувати весь склад в цій частині сезону", - сказав Гвардіола в коментарі Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Манчестер Сіті" - "Уотфорд" завершився з рахунком 8:0. Замість Зінченка на поле вийшов Бенжамен Менді, який оговтався від ушкодження.

Нещодавно "Манчестер Сіті" увійшов в історію як перший клуб, вартість поточного складу якого перевищила 1 млрд євро.

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