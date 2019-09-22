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22 вересня • оновлено в 13:33
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"Ми не можемо": Гвардіола пояснив своє рішення по Зінченку

"Ми не можемо": Гвардіола пояснив своє рішення по Зінченку
Іспанський тренер дав інтерв'ю місцевим ЗМІ
6.6т Читати матеріал російською

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола пояснив ротацією складу своє рішення не заявляти українця Олександра Зінченка на матч 6-го туру чемпіонату Англії проти "Уотфорда".

"У нас неймовірна команда, тому всі заслуговують на те, щоб грати, і всі повинні грати. У нас була важка зустріч всього три дні тому, це був довгий переїзд, тому деякі гравці отримали відпочинок. Звичайно, футболісти, які грали в Харкові, могли зіграти. Але менi потрiбнi всі гравці, ми не можемо не проводити ротацію і не використовувати весь склад в цій частині сезону", - сказав Гвардіола в коментарі Sky Sports.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Манчестер Сіті" - "Уотфорд" завершився з рахунком 8:0. Замість Зінченка на поле вийшов Бенжамен Менді, який оговтався від ушкодження.

Нещодавно "Манчестер Сіті" увійшов в історію як перший клуб, вартість поточного складу якого перевищила 1 млрд євро.

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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Мы не можем....Вы,тупые,якобы журналисты,не можете работать в этой сфере.
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