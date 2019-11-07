"Ми дозволили..." Михайличенко розповів про підготовку до матчу з "Копенгагеном"

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко поділився очікуваннями від матчу з "Копенгагеном" у 4 турі групового турніру Ліги Європи.

Олексій Михайличенко ФК "Динамо"

"Звісно, ми розбирали домашню гру з "Копенгагеном". Швидкий гол вплинув на перебіг матчу, додав суперникам впевненості. Ми були трохи не готові до такого початку. До такого взагалі складно підготуватися. Не відмовляюся від своїх слів: ми дозволили "Копенгагену" зіграти в його футбол у Києві. Постараємося це виправити. Зі списку 20 футболістів, які прилетіли з командою, кожен може взяти на себе відповідальність", – зазначив Михайличенко, чиї слова цитує пресслужба київського клубу.

Відповідаючи на питання про те, яких висот йому вдалося досягти за час роботи з клубом, наставник "біло-синіх" був скромним.

"Намагаємося домогтися від команди гри, яку хотілося б бачити, намагаємося в кожному матчі грати на перемогу. Після кількох місяців роботи немає сенсу говорити про шлях та здобутки. У нас поки не висоти, а маленька гірка", – сказав головний тренер "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок групового етапу Ліги Європи "Копенгаген" - "Динамо" відбудеться у четвер 7 листопада. Початок – о 19.55.

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