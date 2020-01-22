"Методи наперсточників": "Динамо" виступило з різкою заявою, згадавши "Шахтар"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс різко розкритикував наміри УПЛ змінити правила плей-офф через підготовку збірної до Євро-2020, озвучивши офіційну позицію клубу.

Ігор Суркіс ФК Динамо

"Перш за все, це не робиться в такому вигляді, як нам було запропоновано Асоціацією футболу і УПЛ. Я вважаю, що професійним був би підхід, коли головний тренер збірної зібрав би своїх колег – головних тренерів клубів – і обговорив би з ними це питання. Мя позиція з цього приводу однозначна: не можна змінювати правила гри по ходу чемпіонату. Те, що зараз ініціюється УАФ і УПЛ, це методи наперсточників. Нічим іншим пояснити подібні підходи і методи неможливо", – цитує Суркіса пресслужба "Динамо".

За словами Ігоря Михайловича зміни регламенту чемпіонату України може боляче вдарити по донецькому "Шахтарю".

"А якщо "Шахтар" дійде до фіналу Ліги Європи, то що тоді робити? Від виступів "Шахтаря" зараз залежить, з яким коефіцієнтом Україна увійде в єврокубковий сезон влітку – і як з цим бути? Як їм змінювати свій розклад? Футбольний клуб "Динамо" завжди поважав і цінував інтереси національної збірної України. Ми готові йти назустріч тренерському штабу, готові відпустити в розташування збірної гравців раніше, якщо останні тури для нас вже нічого не вирішуватимуть. Але при цьому ми категорично проти подібних підходів і методів. Регламент повинен неухильно дотримуватися", - підсумував Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директорат УПЛ хотів скасувати плей-офф за єврокубки в поточному сезоні, а потім запропонував перенесення дат проведення матчів.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!