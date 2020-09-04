Мессі заявив, що залишається в "Барселоні" і назвав єдину причину

Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі заявив, що залишається в команді.

За словами зоряного футболіста, він не може заплатити неустойку за дострокове розірвання контракту.

"І це причина, з якої я збираюся продовжити роботу в клубі. Тепер я збираюся продовжити грати в "Барселоні", тому що президент сказав мені, що єдиний спосіб пiти – це заплатити клаусулу в розмірі 700 мільйонів євро (823 мільйони доларів), а це неможливо", – цитує Мессі портал Goal.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 вересня відбулася зустріч батька і агента Мессі з президентом "Барселони". Жорді Бартомеу не пiшов від займаної позиції і зажадав виплати 700 млн євро від клубу, який хоче підписати контракт з Лео.

На зустрічі, яка тривала 1,5 години, крім батька Мессі і Бартомеу присутні Родріго Мессі (брат Ліонеля), Хав'єр Бордас і юрист Хорхе Пекур.

Нагадаємо, що через 20 років після переходу в "Барселону", Мессі повідомив каталонському клубу про своє бажання покинути клуб, щоб грати за іншу команду в цьому сезоні.

Пізніше було опубліковано лист Лео, в якому він просить "Барселону" про припинення контракту.

"Барселона" відреагувала на прохання Мессі розірвати контракт, зазначивши, що буде вимагати з аргентинця 700 мільйонів євро за дострокове розірвання договору.