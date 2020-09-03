Мессі залишається у "Барселоні" – ЗМІ

Олександр Чеканов Футбол 15:30, 3.09.2020

Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі прийняв рішення залишитися в команді ще на один сезон.

При цьому він не має наміру більше продовжувати контракт з клубом, і залишить його влітку майбутнього року. Про це повідомляє Barca Centre на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

"Ліонель Мессі за підтримки своого батька та його адвокатів вирішив змінити своє бажання залишити "Барселону" нинішнім літом. Новий план аргентинця буде полягати в тому, щоб зробити ставку на те, що він залишиться в команді, але тільки ще на один сезон, до червня 2021 року", – стверджує джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Барселона" висунула жорсткі умови Ліонелю Мессі, якщо він вирішить залишити клуб безкоштовно. При цьому ЗМІ дізналися про контракт аргентинця з "Манчестер Сіті".

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