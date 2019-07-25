Мессі загрожує жорстоке покарання: що трапилося

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі може отримати тривалу дискваліфікацію, яка буде поширюватися на матчі збірної Аргентини.
Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) розглядає варіанти з дискваліфікацією на термін від двох до шести місяців. Це означає, що Мессі можуть відсторонити від усіх матчів збірної до кінця 2019 року.
32-річний аргентинець може понести покарання за критику на адресу КОНМЕБОЛ під час Копа Америка-2019.
Ліонель Мессі
Нагадаємо, що після матчу з Чилі він не з'явився на нагородження, різко розкритикував суддів, роботу VAR і прямо звинуватив чиновників у корупції.
Збірна Аргентини завоювала на турнірі лише бронзові медалі. Водночас Лео за свою кар'єру ще жодного разу не вигравав Копа Америка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, після скандалу на Копа Америка-2019 Аргентина влаштувала демарш і попросилася в УЄФА.
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