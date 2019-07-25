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Мессі загрожує жорстоке покарання: що трапилося

3.4т Читати матеріал російською

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі може отримати тривалу дискваліфікацію, яка буде поширюватися на матчі збірної Аргентини.

Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) розглядає варіанти з дискваліфікацією на термін від двох до шести місяців. Це означає, що Мессі можуть відсторонити від усіх матчів збірної до кінця 2019 року.

Новини
Мессі відлучений від збірної за критику футбольних функціонерів

32-річний аргентинець може понести покарання за критику на адресу КОНМЕБОЛ під час Копа Америка-2019.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

Нагадаємо, що після матчу з Чилі він не з'явився на нагородження, різко розкритикував суддів, роботу VAR і прямо звинуватив чиновників у корупції.

Збірна Аргентини завоювала на турнірі лише бронзові медалі. Водночас Лео за свою кар'єру ще жодного разу не вигравав Копа Америка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після скандалу на Копа Америка-2019 Аргентина влаштувала демарш і попросилася в УЄФА.

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Особа
Ліонель Мессі
Місце
Аргентина
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Nelson Connie
Nelson Connie
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