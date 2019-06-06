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Мессі загрожує в'язниця

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У Національну судову колегію Іспанії подано позов від екс-співробітника Благодійного фонду "Лео Мессі" Федеріко Ретторі проти зірки іспанської "Барселони" Ліонеля Мессі і його батька.

За повідомленням мадридського видання ABC, це вже другий позов, в якому Ретторі звинувачує футболіста і його батька Хорхе в податкових злочинах, шахрайстві і відмиванні грошей. По першому, в Аргентині, місцеві правоохоронці вже почали судове розслідування.

Екс-співробітник фонду заявив, що дії установи сприяли обману податкових органів Аргентини та Іспанії. Частина зібраних пожертвувань без сплати податків переводилися на офшорні рахунки членів сім'ї футболіста або третіх осіб, а не направлялися на гуманітарні цілі.

Фонд використовував образ Мессі для збору коштів на проекти, які не були реалізовані.

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Аргентинський форвард "Барселони" вже мав проблеми з законом за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. У 2017 році іспанський суд засудив Мессі до 21 місяців позбавлення волі, замінивши в'язницю штрафом в 250 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі посварився з уболівальниками, повертаючись з матчу Ліги чемпіонів з "Ліверпулем", який завершився фіаско для аргентинської зірки і його партнерів.

31-річний аргентинець приїхав до рейсу пізніше решти команди, так як затримався на "Енфілді" для здачі допінг-тесту. За інформацією Mundo Deportivo, вболівальники "Барселони" пред'явили Мессі претензії через невихід клубу у фінал, і він вступив з ними в перепалку.

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Особа
Ліонель Мессі
Тег
ФК Барселона
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