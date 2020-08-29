Мессі забунтував в "Барселоні" – RAC1

Графіті в Барселоні, що зображує Мессі, під назвою «Hasta siempre comandante!» - "Прощай, командир!".

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі відмовився приїжджати в розташування клубу у неділю, 30 серпня.

Як повідомляє журналіст RAC1 Жерар Ромеро, аргентинець повідомив "Барсу", що не приїде на базу для проходження медогляду, включаючи здачу ПЛР-тесту на коронавірус.

Мессі відмовився приїжджати в "Барселону" Twitter Жерара Ромеро

За інформацією авторитетного журналіста Хосепа Педрероля, "Барселона" не забарилася з відповіддю. Керівництво "синьо-гранатових" збирається через бюрофакс нагадати Мессі, що у нього є діючий контракт, тому він зобов'язаний з'явитися на медогляд.

"Барселона" відповіла Мессі Twitter Хосепа Педрероля

Як повідомляв OBOZREVATEL, через 20 років після переходу в "Барселону", Мессі повідомив каталонський клуб про своє бажання покинути клуб, щоб грати за іншу команду в цьому сезоні.

Пізніше був опублікован лист Лео, в якому він просить "Барселону" про те, що хоче пiти.

"Барселона" відреагувала на прохання Мессі розірвати контракт, зазначивши, що буде вимагати з аргентинського нападника 700 мільйонів євро за дострокове розірвання договору.

Напередодні батько Мессі назвав клуб, в який перейде його син.

У свою чергу легендарний болгарський екс-гравець "Барселони" Христо Стоїчков висловився про відхід Ліонеля Мессі з каталонського клубу, згадавши про "стусан під зад".

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