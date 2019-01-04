МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Мессі забив приголомшливий гол на тренуванні: відео шедевра

1.9тЧитати матеріал російською

Нападник каталонської "Барселони" Ліонель Мессі відзначився неймовірним ударом на тренуванні команди. Під час двустороннього спарингу аргентинський форвард в дотик поцілив у ворота команди-суперника.

Воротар вдало ввів м'яч в гру, кинувши його точно під удар Ліонелю. Футболіст без проблем переправив снаряд під дальню штангу.

Новини
"Барселона" може понести серйозну втрату в кінці сезону

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

twitter.com/FCBarcelona

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні "Барселона" лідирує в Ла Лізі. Від найближчого переслідувача – мадридського "Атлетіко" каталонців відділяють три очки.

Мессі забив приголомшливий гол на тренуванні: відео шедевра

Мессі з 15-ма голами на даний момент є кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, незважаючи на те, що йому довелося пропустити кілька ігор через травму руки. Також на рахунку зоряного аргентинця десять результативних передач.

Мессі забив приголомшливий гол на тренуванні: відео шедевра

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі отримав п'яту в своїй кар'єрі "Золоту бутсу". Таким чином аргентинець обігнав свого конкурента, португальця Кріштіану Роналду, на рахунку якого чотири нагороди.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Ліонель Мессі
Місце
ІспаніяБарселона
Тег
ФК Барселона
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги