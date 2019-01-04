Мессі забив приголомшливий гол на тренуванні: відео шедевра

Нападник каталонської "Барселони" Ліонель Мессі відзначився неймовірним ударом на тренуванні команди. Під час двустороннього спарингу аргентинський форвард в дотик поцілив у ворота команди-суперника.

Воротар вдало ввів м'яч в гру, кинувши його точно під удар Ліонелю. Футболіст без проблем переправив снаряд під дальню штангу.

Ліонель Мессі twitter.com/FCBarcelona

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні "Барселона" лідирує в Ла Лізі. Від найближчого переслідувача – мадридського "Атлетіко" каталонців відділяють три очки.

Мессі з 15-ма голами на даний момент є кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, незважаючи на те, що йому довелося пропустити кілька ігор через травму руки. Також на рахунку зоряного аргентинця десять результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі отримав п'яту в своїй кар'єрі "Золоту бутсу". Таким чином аргентинець обігнав свого конкурента, португальця Кріштіану Роналду, на рахунку якого чотири нагороди.