Мессі забив неймовірний гол у Лізі чемпіонів

Максим Іншаков Футбол 10:37, 9.08.2020

Аргентинський нападаючий іспанської "Барселони" Ліонель Мессі відзначився фантастичним голом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійського "Наполі".

На 23-й хвилині Лео увійшов в штрафну з правого флангу, обіграв трьох гравців суперника, впав в боротьбі, зумів піднятися, пройшов трохи далі і ткнув м'яч в дальній нижній кут.

У коментарях вболівальники футболу не змогли стримати емоцій, назвавши гол геніальним і неймовірним.

Коментарі уболівальників
sports.ru
Коментарі уболівальників
sports.ru
Коментарі уболівальників
sports.ru
Коментарі уболівальників
sports.ru
Коментарі уболівальників
sports.ru
Коментарі уболівальників
sports.ru
Коментарі уболівальників
sports.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Барселона" – "Наполі" завершився з рахунком 3:1. Також визначилися решта команд, які вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

На Одещині в дев'ятиповерхівці обірвався ліфт із 10-річною дитиною. Фото

Зеленський публічно спростував втручання України у вибори в США

Дев'ятирічному Герману потрібна термінова операція на серці: дитина бореться за життя

У МЗС Росії висунули Києву звинувачення через Донбас

Смерті не бояться, – блогер про тотальне порушення карантину в "Борисполі"