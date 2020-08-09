Мессі забив неймовірний гол у Лізі чемпіонів

Аргентинський нападаючий іспанської "Барселони" Ліонель Мессі відзначився фантастичним голом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійського "Наполі".

На 23-й хвилині Лео увійшов в штрафну з правого флангу, обіграв трьох гравців суперника, впав в боротьбі, зумів піднятися, пройшов трохи далі і ткнув м'яч в дальній нижній кут.

У коментарях вболівальники футболу не змогли стримати емоцій, назвавши гол геніальним і неймовірним.

Коментарі уболівальників sports.ru

Коментарі уболівальників sports.ru

Коментарі уболівальників sports.ru

Коментарі уболівальників sports.ru

Коментарі уболівальників sports.ru

Коментарі уболівальників sports.ru

Коментарі уболівальників sports.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Барселона" – "Наполі" завершився з рахунком 3:1. Також визначилися решта команд, які вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.