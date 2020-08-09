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Мессі забив неймовірний гол у Лізі чемпіонів

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
4,4 т.
Ліонель Мессі

Мессі забиває геніальний гол.

Аргентинський нападаючий іспанської "Барселони" Ліонель Мессі відзначився фантастичним голом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійського "Наполі".

На 23-й хвилині Лео увійшов в штрафну з правого флангу, обіграв трьох гравців суперника, впав в боротьбі, зумів піднятися, пройшов трохи далі і ткнув м'яч в дальній нижній кут.

У коментарях вболівальники футболу не змогли стримати емоцій, назвавши гол геніальним і неймовірним.

Коментарі уболівальників

Коментарі уболівальників sports.ru

Коментарі уболівальників

Коментарі уболівальників sports.ru

Коментарі уболівальників

Коментарі уболівальників sports.ru

Коментарі уболівальників

Коментарі уболівальників sports.ru

Коментарі уболівальників

Коментарі уболівальників sports.ru

Коментарі уболівальників

Коментарі уболівальників sports.ru

Коментарі уболівальників

Коментарі уболівальників sports.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Барселона" – "Наполі" завершився з рахунком 3:1. Також визначилися решта команд, які вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонівФК БарселонаЛіонель Мессі
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