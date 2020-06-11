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12 червня • оновлено в 00:58
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Мессі забив фантастичний гол у дев'ятку

2.5т
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Лідер "Барселони" Ліонель Мессі відзначився феноменальним ударом на тренуванні каталонської команди.

"Синьо-гранатові" у себе в Twitter виклали відео моменту, яке за кілька годин зібрало близько 700 переглядів.

У ролику видно, як аргентинський футболіст ледь помітним рухом ноги відправляє шкіряну сферу чітко у дев'ятку воріт. Лео зміг надати м'ячу фантастичну траєкторію, зробивши його для голкіпера таким, що не береться.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися відео цього шедевру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 травня 2005 року Ліонель Мессі забив свій перший гол за "Барселону" в домашньому матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги проти "Альбасете".

Офіційний Twitter Ла Ліги опублікував відео цього моменту на своїй сторінці.

Раніше "Барселона" назвала втрати від коронавiрусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Ліонель Мессі
Місце
Іспанія
Тег
ФК Барселона
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