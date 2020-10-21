Мессі встановив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів. Відео

Зірковий нападник "Барселони" Ліонель Мессі встановив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів, забивши гол у ворота "Ференцвароша" (5:1) в першому турі групового турніру.

Як повідомляє видання Goal.com, він став першим, кому вдалося відзначитися в 16 сезонах головного єврокубка поспіль. Аргентинець також повторив рекорд легенди "Манчестер Юнайтед" Райана Гіггза, який забивав у 16 розіграшах турніру.

Відзначимо, що Мессі дебютував у ЛЧ 2004/05, відігравши всі 90 хвилин одного з матчів. Тоді йому не вдалося запалити своє ім'я на табло. У всіх наступних сезонах Ліги чемпіонів зірковий футболіст записував на свій рахунок хоча б один гол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж поєдинку гравцеві збірної України Ігорю Харатіну вдалося забити єдиний гол "Ференцвароша".