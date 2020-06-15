Мессі встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Іспанії

Михайло Морозов Футбол 17:45, 15.06.2020

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі став першим футболістом, якому вдалося забити не менше 20 голів у 12 сезонах іспанської Ла Ліги поспіль.

У суботу, 13 червня, у виїзному матчі проти "Мальорки" аргентинець забив четвертий гол своєї команди на 93-й хвилині поєдинку, встановивши остаточний рахунок – 0:4. Цей м'яч став для нього 20-м у нинішньому розіграші іспанського чемпіонату. Також на його рахунку 14 результативних передач.

Мессі є одноосібним лідером в бомбардирських перегонах іспанської першості, випереджаючи Каріма Бензема з "Реала" на 6 результативних ударів.

Відзначимо, що найбільшу кількість голів за сезон аргентинець забив у Ла Лізі 2011/12 – тоді він зумів відзначитися 50 разів, вийшовши на поле в 37 матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені проаналізували велику кількість статистичних показників і з'ясували, хто краще – Мессі або Кріштіану Роналду.

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