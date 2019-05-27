Мессі встановив неймовірний бомбардирський рекорд

Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі встановив новий рекорд, втретє поспіль і вшосте в кар'єрі ставши володарем Золотої бутси – призу, який вручається кращому бомбардирові серед чемпіонатів європейських країн.

Теоретичні шанси перешкодити аргентинцеві завоювати почесний трофей, який вручається з 1968 року, мали Фабіо Квальярелла і Дуван Сапата, котрі грають в серії А, але дива не сталося і Мессі знову став кращим, обігнавши за цим показником Кріштіану Роналду, який п'ять разів отримував Золоту бутсу.

Топ-10 кращих бомбардирів біг-5 європейських чемпіонатів-2018/2019

ZŁOTY BUT:

1. Messi 36 goli, 72 pkt

2. Mbappe 33 gole, 66 pkt

3. Quagliarella (Sampa) 26 bramek, 52 pkt

4. Zapata (Atalanta) 23 bramki, 46 pkt

5. Diagne (Galata) 30 bramek, 45 pkt

6. Lewandowski, Piątek, Salah, Mane, Pepe (LOSC) i Aubameyang po 22 bramki, 44 pkt. — Łukasz Prokopiuk (@follow_fball) 27 мая 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники "Ліверпуля" намагалися домогтися відсторонення форварда "Барселони" Ліонеля Мессі від матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Для цього була створена петиція на популярному ресурсі change.org. Пропонувалося дискваліфікувати Мессі постфактум за удар по голові Фабіньо. У тому епізоді рефері свиснув на користь господарів і попередив гравця "Ліверпуля".

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