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Мессі встановив неймовірний бомбардирський рекорд

2.1тЧитати матеріал російською

Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі встановив новий рекорд, втретє поспіль і вшосте в кар'єрі ставши володарем Золотої бутси – призу, який вручається кращому бомбардирові серед чемпіонатів європейських країн.

Теоретичні шанси перешкодити аргентинцеві завоювати почесний трофей, який вручається з 1968 року, мали Фабіо Квальярелла і Дуван Сапата, котрі грають в серії А, але дива не сталося і Мессі знову став кращим, обігнавши за цим показником Кріштіану Роналду, який п'ять разів отримував Золоту бутсу.

Топ-10 кращих бомбардирів біг-5 європейських чемпіонатів-2018/2019

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Мессі забив фантастичний м'яч в чемпіонаті Іспанії: відео шедевра

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники "Ліверпуля" намагалися домогтися відсторонення форварда "Барселони" Ліонеля Мессі від матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Для цього була створена петиція на популярному ресурсі change.org. Пропонувалося дискваліфікувати Мессі постфактум за удар по голові Фабіньо. У тому епізоді рефері свиснув на користь господарів і попередив гравця "Ліверпуля".

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особи
Ліонель МессіКріштіану Роналду
Теги
ФК БарселонаФК Ліверпуль
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