Мессі встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів

Форвард "Барселони" Леонель Мессі став першим футболістом в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити як мінімум один раз у матчах цього турніру в 15 сезонах поспіль.

Barcelona forward Lionel Messi has become the first player in Champions League history to score at least once in 15 consecutive seasons in the competition.