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23 жовтня • оновлено в 23:56
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Мессі встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів

1.6т Читати матеріал російською

Форвард "Барселони" Леонель Мессі став першим футболістом в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити як мінімум один раз у матчах цього турніру в 15 сезонах поспіль.

Своє досягнення капітан збірної Аргентини встановив у поєдинку групового етапу турніру проти празької "Славії", забивши свій перший гол у цьому сезоні в ЛЧ.

Крім того, "Славія" стала 33-м суперником, у ворота якого забивав Мессі.

Так, він зумів повторити рекорд нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду і колишнього форварда "Реала" Рауля, які також забивали в ворота 33 різних команд у цьому турнірі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Лео встановив новий рекорд, втретє поспіль і вшосте в кар'єрі став володарем Золотої бутси – призу, який вручається кращому бомбардирові серед чемпіонатів європейських країн.

Раніше зоряний аргентинець встановив рекорд футбольного чемпіонату Іспанії в Прімері за голами після виходу на заміну.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Ліонель Мессі
Теги
ФК Славiя ФК Барселона
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