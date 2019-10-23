Мессі встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів

Форвард "Барселони" Леонель Мессі став першим футболістом в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити як мінімум один раз у матчах цього турніру в 15 сезонах поспіль.

15 - Barcelona forward Lionel Messi has become the first player in Champions League history to score at least once in 15 consecutive seasons in the competition. Longevity. pic.twitter.com/mWxv6tLnJZ - OptaJose (@OptaJose) October 23, 2019

Своє досягнення капітан збірної Аргентини встановив у поєдинку групового етапу турніру проти празької "Славії", забивши свій перший гол у цьому сезоні в ЛЧ.

Крім того, "Славія" стала 33-м суперником, у ворота якого забивав Мессі.

Так, він зумів повторити рекорд нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду і колишнього форварда "Реала" Рауля, які також забивали в ворота 33 різних команд у цьому турнірі.

⚽ - Players to score against most different CL opponents



33 - Raúl

33 - Cristiano Ronaldo

33 - Lionel Messi (+1) # SlaviaBarça #UCL - Gracenote Live (@GracenoteLive) October 23, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Лео встановив новий рекорд, втретє поспіль і вшосте в кар'єрі став володарем Золотої бутси – призу, який вручається кращому бомбардирові серед чемпіонатів європейських країн.

Раніше зоряний аргентинець встановив рекорд футбольного чемпіонату Іспанії в Прімері за голами після виходу на заміну.

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