Мессі встановив історичне досягнення в Лізі чемпіонів

Максим Іншаков Футбол 23:20, 29.10.2020 Оновлено: 23:44, 29.10.2020

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі, забивши гол у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів з "Ювентусом", став першим футболістом в історії турніру, якому вдалося досягти позначки в 70 м'ячів на груповому етапі ЛЧ.

Мессі встановив рекорд
Twitter Goal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра "Ювентус" – "Барселона" завершилася з рахунком 0:2. Зустріч відбулася 28 жовтня в Турині.

Рахунок був відкритим у першому таймі – на 14-й хвилині автором забитого м'яча став Усман Дембеле. У кінцівці зустрічі перевагу "Барселони" з пенальті збільшив Ліонель Мессі.

Нагадаємо, що 21 жовтня Мессі встановив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів, забивши гол у ворота "Ференцвароша" (5:1) в першому турі групового турніру.

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