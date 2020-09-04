Мессі вперше розповів про ситуацію з "Барселоною"

Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі, який вирішив продовжити виступ за "синьо-гранатових", вперше розповів про ситуацію з розривом контракту з каталонським клубом.

За словами зоряного футболіста, коли він повідомив про своє бажання виїхати дружині і дітям, це викликало у них бурхливу реакцію.

"Вся сім'я заплакала, мої діти не хотіли їхати з Барселони і не хотіли міняти школу. Але я дивлюся вперед і хочу грати на найвищому рівні, вигравати титули, змагатися в Лізі чемпіонів", – цитує Мессі портал Goal.com.

Це прагнення прийняти новий виклик було зірвано президентом "Барселони". Як стверджує Мессі Жорді Бартомеу порушив обіцянку, дану аргентинцеві, що той може покинути клуб в кінці сезону 2019-2020.

"Я був упевнений, що можу піти, президент завжди говорив, що в кінці сезону я можу вирішити, чи залишуся я чи ні. Тепер вони чіпляються за те, що я не сказав цього до 10 червня, Але 10 червня сезон в Ла Лізі не був закінчений через коронавiрус. Ця жахлива хвороба змінила весь сезон", – зазначив Лео.

У Мессі був тільки один вихід: подати на "Барселону" в суд. Але шестиразовий володар Золотого м'яча відмовився йти цим шляхом і тому залишиться в клубі ще на 10 місяців.

"Був інший спосіб – вирішити питання юридичним шляхом. Але я б ніколи не пішов в суд проти "Барси", тому що це клуб, який я люблю, і який дав мені все з тих пір, як я сюди приїхав. Це клуб всього мого життя, я побудував тут свою долю. "Барселона" дала мені все, і я віддав їй все. Мені ніколи не приходило в голову подати на клуб в суд", – заявив Мессі.

Мессі з дружиною і дітьми Instagram Ліонеля Мессі

Ліонель розповів про жалісну розмову зі своїм 7-річним сином Тьяго, який не хотів йти, і подякував своїй дружині Антонелло за підтримку.

"Матео ще маленький, і він не розуміє, що значить відправитися в інше місце і прожити кілька років в іншому місцi. Тьяго старше. Він щось почув по телевізору, щось дізнався і запитав. Я не хотів, щоб він знав щось про те, що його змушують піти, жити в новій школі або заводити нових друзів. Він крикнув мені "Я не поїду". Було важко. Я люблю Барселону, і я ніде не знайду кращого місця, ніж тут. Проте, я маю право вирішувати. Я збирався шукати нові цілі й нові завдання. Мій син, моя сім'я, вони виросли тут. Але немає нічого поганого в бажанні піти. Мені це було потрібно, це було потрібно клубу, і це було б добре для всіх", – підсумував капітан збірної Аргентини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 33-річний гравець, який виступав в каталонському клубі на протязі 20 років, в кінці серпня повідомив "Барселону", що він мав намір піти безкоштовно.

"Барса" відмовилася визнати достроковий розрив в контракту, заявивши, що момент для його використання пройшов в червні. Переговори обох сторін зайшли в глухий кут.