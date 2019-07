Мессі видалили за бійку: матч збірної Аргентини завершився скандалом

Нападаючий збірної Аргентини Ліонель Мессі був видалений з поля в матчі за третє місце на Кубку Америки з командою Чилі (2:1).

Інцидент стався на 37-й хвилині матчу. Після того, як аргентинець штовхнув захисника чилійців Гарі Менделя в огорожу, виникла сутичка. Мессі і Мендель почали штовхати один одного, і Маріо Діас де Вівар показав обом по червонiй картцi.

У післяматчевій записці рефері пояснив своє рішення.

"Використання ненормативної, образливою або такою, що принижує лексики і / або жестів. Сутичка з суперником в неігровому епізоді без м'яча. Сильний удар суперника плечем", – йдеться в рапорті судді про видалення капітана аргентинців.

Після зустрічі Мессi не з'явився на церемонії нагородження команди.

"Я не пішов отримувати медаль, тому що ми не повинні бути частиною корупції і відсутності поваги. Ми заслуговували більшого, але нам не дали вийти в фінал. Футбол зруйнований. Корупція і судді не дозволили нам вийти в фінал. Потрібно говорити правду. Бразилія виграє Кубок Америки? У цьому немає ніяких сумнівів. На жаль, думаю, що все підлаштовано для Бразилії", - заявив Мессі.

Lionel Messi: "What I said, happened. I did not go to the podium because we should not be part of the corruption and lack of respect. We were meant for more but they did not let us be in the final. The corruption and the refs did not allow the people to enjoy and football is ruined. "