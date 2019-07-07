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Мессі видалили за бійку: матч збірної Аргентини завершився скандалом

Мессі видалили за бійку: матч збірної Аргентини завершився скандалом
Форвард "Барселони" був у нестямі від люті
6.1тЧитати матеріал російською

Нападаючий збірної Аргентини Ліонель Мессі був видалений з поля в матчі за третє місце на Кубку Америки з командою Чилі (2:1).

Інцидент стався на 37-й хвилині матчу. Після того, як аргентинець штовхнув захисника чилійців Гарі Менделя в огорожу, виникла сутичка. Мессі і Мендель почали штовхати один одного, і Маріо Діас де Вівар показав обом по червонiй картцi.

Мессі видалили за бійку: матч збірної Аргентини завершився скандалом

У післяматчевій записці рефері пояснив своє рішення.

"Використання ненормативної, образливою або такою, що принижує лексики і / або жестів. Сутичка з суперником в неігровому епізоді без м'яча. Сильний удар суперника плечем", – йдеться в рапорті судді про видалення капітана аргентинців.

Після зустрічі Мессi не з'явився на церемонії нагородження команди.

"Я не пішов отримувати медаль, тому що ми не повинні бути частиною корупції і відсутності поваги. Ми заслуговували більшого, але нам не дали вийти в фінал. Футбол зруйнований. Корупція і судді не дозволили нам вийти в фінал. Потрібно говорити правду. Бразилія виграє Кубок Америки? У цьому немає ніяких сумнівів. На жаль, думаю, що все підлаштовано для Бразилії", - заявив Мессі.

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3 липня збірна Бразилії обіграла свого вічного конкурента - команду Аргентини (2:0) - і вийшла у фінал Копа Америка -2019.

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Тема
Кубок Америки
Особа
Ліонель Мессі
Тег
збірна Аргентини з футболу
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