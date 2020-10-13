Мессі увійшов до трійки найбільш здешевілих футболістів 2020 року

Зірковий нападник "Барселони" Ліонель Мессі посів третє місце у списку найбільш здешевілих футболістів 2020 року.

Як повідомляється на сайті Transfermarkt, вартість аргентинця впала на 40 млн євро і тепер становить 100 млн євро. Найбільше в ціні втратив півзахисник "Реала" Еден Азар, який пропустив майже весь минулий сезон через травми (120 – 60 = 60 млн євро). На другому місці розташувався голкіпер "Челсі" Кепа Аррісабалага, який є найдорожчим голкіпером світу. У 2018 році лондонський клуб заплатив за нього 80 млн євро, а зараз його вартість за версією порталу складає всього 18 млн євро.

Десятка найбільш здешевілих футболістів 2020 року виглядає так:

1. Еден Азар ("Реал", 29 років) – 120 - 60 = 60 млн євро;

2. Кепа Аррісабалага ("Челсі", 26 років) – 60 - 42 = 18 млн євро;

3. Ліонель Мессі ("Барселона", 33 роки) – 140 - 40 = 100 млн євро;

4. Антуан Грізманн ("Барселона", 29 років) – 120 - 40 = 80 млн євро;

5. Деле Аллі ("Тоттенхем", 24 роки) – 90 - 38 = 52 млн євро;

6. Джон Стоунс ("Манчестер Сіті", 26 років) – 60 - 35 = 25 млн євро;

7. Неймар (ПСЖ, 28 років) – 160 - 32 = 128 млн євро;

8. Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті", 25 років) – 160 - 32 = 128 млн євро;

9. Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті", 29 років) – 150 - 30 = 120 млн євро;

10. Мохаммед Салах ("Ліверпуль", 28 років) – 150 - 30 = 120 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, професійні футболісти подешевшали на дев'ять мільярдів євро через коронавірус.